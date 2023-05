Der Erdbeer-Verkaufsstand von Karls Erlebnisdorf auf dem Rostocker Margaretenplatz wurde ein Opfer der Flammen Foto: Heike Griesbach up-down up-down Brand in der KTV Erdbeer-Verkaufsstand auf Margaretenplatz komplett zerstört Von Jens Griesbach | 29.05.2023, 12:20 Uhr

In den frühen Morgenstunden ist am Pfingstmontag auf dem Rostocker Margaretenplatz ein Verkaufsstand von Karls Erlebnisdorf in Flammen aufgegangen.