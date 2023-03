Entwurf für das neue Volkstheater Rostock am Bussebart: Zur Bewirtschaftung des Gebäudekomplexes sollen erneuerbare Energien zum Einsatz kommen. Foto: Architekturbüro Hascher & Jehle up-down up-down Probebohrungen am Bussebart Für Rostocks neues Volkstheater soll Erdwärme zum Einsatz kommen Von Jens Griesbach | 09.03.2023, 14:37 Uhr

150 Meter geht es demnächst am Bussebart in Rostocks Stadtzentrum in die Tiefe: Der KOE prüft den Einsatz von Geothermie für den Volkstheaterneubau.