Nachdem am Dienstag, 19. September, ein Ladendieb in der Rostocker Innenstadt auf frischer Tat gestellt werden konnte, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Das teilte Martin Ahrens, Sprecher der Polizeiinspektion Rostock, am Mittwoch, 20. September, mit.

Gegen 11.30 Uhr wurde der 18-Jährige durch den Ladendetektiv eines in der Kröpeliner Straße befindlichen Kaufhauses bei einer vermeintlichen Diebstahlhandlung beobachtet. Die hinzugerufenen sowie zivil eingesetzten Beamten der Rostocker Kriminalpolizei konnten den flüchtenden Tatverdächtigen noch im unmittelbaren Umfeld des Kaufhauses stellen, so Ahrens. Während der polizeilichen Maßnahmen konnte der zuvor entwendete und bereits vom Tatverdächtigen getragene Pullover sichergestellt werden. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.