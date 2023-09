Ermittlungserfolg der Rostocker Polizei: Nachdem zwischen April und Juni in den Stadtteilen Dierkow und Toitenwinkel scheinbar wahllos Fahrzeuge, Mülltonnen und auch Sperrmüll angezündet worden waren, konnten jetzt fünf mutmaßliche Brandstifter im Alter zwischen 13 und 15 Jahren ermittelt werden, informiert Dörte Lembke von der Polizeiinspektion Rostock.

„Die Tatverdächtigen legten die Brände vor allem in den Nachtstunden, so dass die Feuerwehren teilweise von einem bekämpften Brandort zum nächsten gerufen wurden“, so Lembke weiter. Der Sachschaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt.

Die Auswertung der kriminaltechnischen Untersuchungen sowie umfangreiche polizeiliche Ermittlungen hätten die Hinweise auf die deutschen Tatverdächtigen gebracht. „In den anschließenden Vernehmungen räumten die Rostocker die Brandstiftungen ein“, sagte Lembke. „Als Motiv gaben die vier Jungen und ein Mädchen, die alle bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind, vor allem Langeweile und allgemeine Unzufriedenheit an.“