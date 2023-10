Bei spätsommerlichem Wetter strömten am Sonnabend, 30. September, zahlreiche Ausflügler aus Rostock und der Region an den Schnatermann in der Rostocker Heide. Die Betreiber des dortigen Gasthauses veranstalteten ein Erntedankfest. Neben Essen, Getränken und Musik konnten die Besucher die letzten Septembersonnenstrahlen genießen.

Vieles drehte sich beim Erntedankfest um Esoterik

Dabei buhlten neben Verpflegungsständen auch zahllose Info-Stände um die Aufmerksamkeit der Besucher. Organisiert wurde das Fest von den Betreibern des Gasthauses sowie dem esoterischen Netzwerk „Menschlich Werte schaffen“ aus Stralsund. Und so wurde auf dem Erntedankfest nicht nur für Kräuterheilkunde, Bio-Bauern oder regionalen Honig geworben, sondern es wurden auch klassische Verschwörungstheorien verbreitet.

So ärgerten sich gleich mehrere Aussteller über eine angebliche Zensur der Medien. Sie wollten ihre Namen jedoch nicht in der Zeitung lesen. Einer von ihnen warnte an seinem Stand die Besucher vor Handystrahlungen. Die wirklich wichtigen Themen, so sagte er, würden in den Medien ohnehin nicht mehr behandelt. Das drängendste Thema für ihn: die Corona-Politik der Bundesregierung. Den Klimawandel leugnete er.

Standbetreuerin spricht in Rostock von „BRD-GmbH“

Eine andere Ausstellerin präsentierte vor ihrem Stand Bücher und Zeitschriften. Eines davon verbreitete die Verschwörungserzählung, die Bundesrepublik sei auch 74 Jahre nach ihrer Gründung kein souveränes Land. Ja, sie sei kein Land, sondern eine Firma. Eine Auffassung, die auch die Standbetreuerin überzeugt vertrat. Beide Standbetreuer gaben an, von den Veranstaltern eingeladen worden zu sein.

Verschwörungstheorie auf dem Erntedankfest: Vor allem unter sogenannten Reichsbürgern ist die Auffassung weit verbreitet, die Bundesrepublik sei kein souveränes Land. Foto: Malte Fuchs Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bizarre Botschaften im Rahmen eines gut besuchten Erntedankfestes. Veranstalterin Silke Meyer wollte sich zu einzelnen Standbetreuern nicht äußern. Sie sagte: „Ich habe darauf vertraut, dass unser mehrköpfiges Organisationsteam die richtigen Leute einlädt. Ich selbst habe nur die Anmeldungen angenommen.“ Das Ziel sei gewesen, Menschen einzuladen, „die alternative Wege gehen“. Und, so sagte sie, „da geht eben jeder seinen eigenen Weg“.

Besucher freuen sich über Wiederbelebung des Schnatermanns

Zugleich saßen wenige Meter weiter auf Bierbänken jedoch zahlreiche Besucher, die mit den mitunter verbreiteten Verschwörungserzählungen wenig anfangen konnten.

Aus Rostock etwa erstmals seit längerem wieder an den Schnatermann gekommen sind Hannelore und Lothar Franz. Die beiden 72-Jährigen kennen den Gasthof noch aus früheren Jahren als beliebtes Ausflugsziel im Grünen, vor den Toren der Stadt. Und so fiel Hannelore Franz auch auf: „Früher war hier mehr los.“ Sie vermutete aber, dass sich regelmäßige Feste an diesem Ort erst wieder neu etablieren müssen.

Auch Erika Holz aus einem Nachbardorf gab an, sich mit den Ständen noch nicht beschäftigt zu haben. Sie freute sich nur über die Veranstaltungen, die es nun wieder regelmäßiger am Schnatermann gibt.

Silke Meyer erwarb den Gasthof Schnatermann in Rostock gemeinsam mit ihrer Familie 2019. Foto: Malte Fuchs Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

So kündigte auch Silke Meyer an, dass es in der kommenden Sommersaison wieder einen Biergarten an den Wochenenden geben soll. Dazu sollen monatliche Feste kommen, sowie ein Angebot für Kinder. Im Oktober planen die Betreiber des Schnatermanns darüber hinaus ein Kürbisfest.