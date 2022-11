Der erste sogenannte "Amazon Hub Locker" Rostocks wird bald seinen Betrieb aufnehmen. Foto: Stefan Menzel up-down up-down Rostock Erste Abholstation für Amazon-Pakete geht in Betrieb Von Victoria Flägel | 17.11.2022, 09:42 Uhr

Ab sofort stehen Schließfächer an der Tankstelle in der Erich-Schlesinger-Straße in Rostock bereit.