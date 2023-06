Die Erstliga-Basketballer der Rostock Seawolves hatten eine starke Idee: Basketball für Alle! In Kooperation mit dem Amt für Soziales und Teilhabe der Hansestadt Rostock, dem Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt, der Caritas Rostock sowie der Initiative Kommune Inklusiv soll jetzt das erste inklusive Basketballteam Rostocks geschaffen werden – die Wewolves. Start ist am Montag, 19. Juni, um 15 Uhr in der Sporthalle an der Jägerbäk mit einem ersten Kennenlernen. Und am 26. Juni um 15 Uhr steht der erste Trainingstermin an.

„Gerade Menschen mit einer geistigen Behinderung brauchen mehr Freizeitmöglichkeiten“, zeigt sich Anika Leese, Leiterin des Amtes für Soziales und Teilhabe, überzeugt. Sie sieht im Bereich des inklusiven Sports noch Nachholbedarf für Rostock. „Basketball bietet dort eine große Chance für Rostock, denn alle sind Fans unserer Seawolves und können nun auch ein aktiver Teil davon sein.“

Die Seawolves übernehmen auch die Trainingsleitung im Wewolves-Projekt. Aufsichtsratsmitglied der Rostock Seawolves, Gert Mengel, sieht eine Mitverantwortung des Vereins: „Basketball begeistert und verbindet. Basketball ist ein Erlebnis für Jung und Alt, egal, welches Geschlecht, Herkunft oder körperliche Verfassung man hat. Dafür setzt sich unser Verein aktiv ein.“ Er ist der Initiative Kommune inklusiv und der Hansestadt Rostock dankbar für die Unterstützung beim Aufbau des inklusiven Teams.

Sportlandschaft in Rostock soll noch inklusiver gestaltet werden

Das Projekt Kommune Inklusiv, gefördert durch die Aktion Mensch, hat sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit der Stadt und der Caritas jegliche Form von Barrieren abzubauen und in Rostock mehr Teilhabemöglichkeiten für alle Bürger zu schaffen. Anja Schulz und Erik Ortlieb von Kommune Inklusiv möchten auch die weitere Sportlandschaft in Rostock inklusiver gestalten. „In Rostock ist das Angebot an Sportvereinen und -verbänden bunt und vielfältig. Hier findet echte Begegnung statt. Alle Menschen sollten diese Chance bekommen“, findet Projektleiter Ortlieb.



Anmeldung zum 1. Inklusiven Basketball-Team Wewolves in Rostock und Informationen zum Projekt unter www.inklusivesrostock.de.