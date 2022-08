Am Donnerstag legte der niederländische Dreimast-Schoner „Minerva“ in Rostock an. FOTO: Georg Scharnweber up-down up-down Seglertreffen in Rostock Erstes Schiff hat zur Hanse Sail 2022 im Stadthafen festgemacht Von Antje Kindler | 04.08.2022, 18:19 Uhr

In einer Woche, am 11. August, startet offiziell die 31. Hanse Sail in Rostock. Das erste Traditionsschiff hat die Hansestadt bereits am Donnerstag erreicht.