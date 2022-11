Nach dem sportlichen Abstieg folgt nun für Ex-Hansaspieler Kevin Pannewitz der Einstieg in das Reality-TV. Foto: Christoph Worsch up-down up-down Ex-Hansaspieler Kevin Pannewitz kämpft gegen Realitystars Von Victoria Flägel | 17.11.2022, 09:42 Uhr

Ex-Sportler scheinen die Joker des Reality-TV zu sein. Doch der Ex-Hanseat will nicht so recht in das Bild passen.