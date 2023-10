Wegen der Sturmflutwarnung für die Ostseeküste fallen auf der Linie Rostock-Gedser der Fährreederei Scandlines am Donnerstagabend und Freitag zahlreiche Abfahren aus. In Rostock sind am Donnerstag die Abfahren 20.15 Uhr und 22.30 Uhr betroffen. Für Freitag wurden insgesamt neun Abfahren zwischen 4.15 Uhr und 22.30 Uhr sowie für Samstag eine Abfahrt um 0.45 Uhr abgesagt.

Von Gedser (Dänemark) aus sind am Donnerstagabend zwei, am Freitag ebenfalls neun und am Samstagfrüh eine Abfahrt betroffen. Der reguläre Fahrplan werde am Samstag voraussichtlich wieder ab Rostock um 06.00 Uhr und ab Gedser um 07.00 Uhr aufgenommen. Scandlines empfahl, auf die Überfahrtsmöglichkeit Puttgarden-Rødby auszuweichen, wo die Fähren weiter planmäßig verkehrten.