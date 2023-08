Einen Tag früher als geplant ist die Fähre in Rostock, die täglich zwischen Gehlsdorf und Kabutzenhof fährt, wieder im Einsatz.

Wie Beate Langner, Sprecherin der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG), am Donnerstag mitteilte, ist der geplante Werftaufenthalt früher beendet. „Die Fähre im Stadthafen ist ab Donnerstag, 24. August, 14 Uhr wieder regulär nach Fahrplan unterwegs“, so Langner. Wie schon beim alten Fährschiff wurden beim aktuellen Werftaufenthalt die jährlichen Wartungsarbeiten am Schiff durchgeführt.

Ab Gehlsdorf erfolgte die erste Fahrt um 14 Uhr, ab Kabutzenhof um 14.10 Uhr. Danach fährt die Fähre nach regulärem Fahrplan bis 22 Uhr. Alle Abfahrtszeiten erhalten Fahrkunden unter www.rsag-online.de.