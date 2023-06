Beamte umstellten die Schule in Rostock von mehreren Seiten. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Falscher Amokalarm in Rostock Vorfall an Baltic-Schule beschäftigt Polizei noch immer Von Anne Luttermann | 14.06.2023, 17:21 Uhr

In der Baltic-Schule in Rostock-Toitenwinkel gab es am Dienstag einen falschen Amokalarm. Die Polizei geht von einem Notrufmissbrauch aus. Der ist kein Kavaliersdelikt. Diese Strafe könnte den Tatverdächtigen drohen.