4. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga FC Hansa Rostock gewinnt 2:1 gegen Aufsteiger VfL Osnabrück Von Peter Richter | 26.08.2023, 14:58 Uhr Hansas Torschütze Juan José Perea (in Blau) im Duell mit dem Osnabrücker Maximilian Thalhammer Foto: Andy Bünning up-down up-down

Die Tore am Sonnabend vor 25 500 Zuschauern im Ostseestadion erzielten Juan José Perea und per Handelfmeter-Nachschuss Kai Pröger. Die Gäste hatten zwischenzeitlich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausgeglichen.