Fettes Brot Foto: Axel Heimken/dpa/Archiv up-down up-down HipHop-Erfolgsband Fettes Brot: Abschiedstour startet mit Konzert in Rostock Von dpa | 05.04.2023, 01:48 Uhr

Fettes Brot wurde 1992 gegründet und war eine der ersten deutschen HipHop-Bands, die in den 90er Jahren in Deutschland erfolgreich waren. Nun soll Schluss sein. Die Abschiedstour startet am Mittwoch in der ausverkauften Rostocker Stadthalle.