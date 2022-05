Ein Brand im Inneren einer Papier- und Pappe-Presse sorgte für Aufregung in einem Rostocker Lidl. FOTO: Stefan Tretropp Rostock Feuer in Papier-Presse ausgebrochen – Lidl evakuiert Von Stefan Tretropp | 14.05.2022, 15:56 Uhr

Qualm im Discounter: Die Feuerwehr in Rostock musste am Samstag zu einem Großeinsatz in der Güstrower Straße ausrücken.