Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ist in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 13. Oktober, gegen 15 Uhr in der Martin-Luther-King-Allee, teilte Kristin Hartfil von der Einsatzleitstelle Rostock mit. Der Brand brach in der Küche einer Mietwohnung aus.

„Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Durch den Brand und die Löschmaßnahmen ist diese nicht mehr bewohnbar“, so Hartfil. Dem 35-jährigen Mieter konnte durch den Vermieter jedoch eine vorübergehende Unterkunft zugeteilt werden. „Nach erster Inaugenscheinnahme entstand das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt am Kühlschrank. Der Sachschaden beträgt 30.000 Euro“, teilte die Polizei mit.