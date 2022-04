Hofft auf eine gute Saison für das Rostocker Flussbad: Uwe Richter, Vorsitzender des Rostocker Vereins Wassersport Warnow. FOTO: Georg Scharnweber Mit Tag der offenen Tür Rostocker Flussbad eröffnet Badesaison Von Jens Griesbach | 27.04.2022, 10:11 Uhr

Ab Sonntag können Rostocker wieder in die Warnow springen. Dann startet das Flussbad am Mühlendamm mit einem Tag der offenen Tür in die neue Saison. Für Jugendliche gibt es ein besonderes Schnupperangebot.