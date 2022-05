Forschen für die Praxis sei das Motto der Fraunhofer-Institute, unterstreicht Professor Wilko Flügge, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Großstrukturen in der Produktionstechnik in Rostock. FOTO: Georg Scharnweber 30 Jahre Fraunhofer-Institute in MV Rostocker forschen im Verborgenen für die Praxis Von Jens Griesbach | 31.05.2022, 16:31 Uhr

Seit 30 Jahren wird in den Fraunhofer-Instituten in Rostock intensiv wissenschaftlich gearbeitet. Das wird am Mittwoch mit einem großen Festakt gefeiert. Doch was haben die Hansestadt und die Rostocker eigentlich von dieser Forschung?