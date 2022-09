Museumsleiter Christoph Wegner führt am Freitag zur Eröffnung der Stephan-Jantzen-Tage durch bestimmte Bereiche des Warnemünder Heimatmuseums und erzählt etwas über den Pionier der Seenotrettung. Foto: Maria Pistor up-down up-down Warnemünde Stephan-Jantzen-Tage starten im Ostseebad Von Maria Pistor | 29.09.2022, 15:45 Uhr

Für Warnemünde ist Stephan Jantzen ein Held. Bei den am Freitag beginnenden Stephan-Jantzen-Tagen wird an den Lotsenkommandeur erinnert. Wie in Warnemünde üblich, tragen erneut viele Akteure zum Gelingen der Tage bei.