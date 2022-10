Geht es nach der Rostocker SPD, so könnten Mieterhöhungen von Wiro-Wohnungen, wie hier in der nördlichen Altstadt, ausgesetzt werden. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Kritik an Vorschlag Friert Rostock die Mieten für Wiro-Wohnungen ein? Von Malte Fuchs | 07.10.2022, 13:01 Uhr

Deutliche Kritik gab es an einer SPD-Forderung nach einem Einfrieren der Wiro-Mieten. Parteiübergreifend wurde der Vorschlag in einer ersten Abstimmung abgelehnt. Was Wiro, Stadt und Politiker dazu sagen.