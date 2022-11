Die Briefwahlunterlagen müssen bis spätestens 13. November, 18 Uhr, in der Briefwahlstelle in Rostock-Schmarl vorliegen. Foto: dpa-Zentralbild/Bernd Wüstneck up-down up-down OB-Wahl 2022 in Rostock Bis zu dieser Frist müssen die Briefwahlunterlagen verschickt sein Von Antje Kindler | 04.11.2022, 12:53 Uhr

Am 13. November wird in Rostock ein neuer OB gewählt. Wer an dem Sonntag seine Stimme nicht vor Ort in einem der Wahllokale abgeben will, sondern per Briefwahl, muss diese rechtzeitig per Post verschicken.