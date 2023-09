Ob grauer Lappen, rosa Pappe oder weiße Plastikkarte – bis 2033 müssen alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 erstellt wurden, umgetauscht werden. Die alten Papierführerscheine werden dann gegen die neuen fälschungssicheren EU-Führerscheine in Kartenformat getauscht, heißt es auf Webseite der Bundesregierung. Auch alle Rostocker, die zwischen den Jahren 1965 und 1970 geboren wurden und einen Führerschein besitzen, müssen den neuen EU-Führerschein beantragen. Sie gehören zur dritten Umtauschwelle.

Wie Stadtsprecher Ulrich Kunze mitteilt, endet die Umtauschfrist für diese Altersgruppe am 19.

Januar 2024. Da die Bearbeitung und Herstellung der neuen Fahrausweise in der Bundesdruckerei bis zu zwölf Wochen in Anspruch nehme, rät der Stadtsprecher, den Antrag möglichst ab sofort an die zuständige Führerscheinstelle zu schicken.

Dafür sollen alle in Rostock wohnenden Betroffenen einen entsprechenden Antrag schriftlich an die Führerscheinstelle Rostock schicken. Das entsprechende Formular kann online auf der Internetseite der Führerscheinstelle ausgefüllt, anschließend ausgedruckt und an die Führerscheinstelle geschickt werden. Alternativ sind die Antragsformulare in Papierform auch in allen Ortsämtern sowie an der Infothek im Stadtamt, Charles-Darwin-Ring 6, ausgelegt.

Mehr Informationen: Diese Jahrgänge waren bereits dran größer als Größer als Zeichen Stufenweise werden bis 2033 alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 erstellt wurden, umgetauscht. Die Fristen für zwei Umtauschwellen sind bereits abgelaufen. Zur ersten Gruppe zählten alle, die ihren Führerschein vor dem 31. Dezember 1998 bekommen haben und zur zweiten diejenigen, deren Fahrerlaubnis ab dem 1. Januar 1999 erstellt wurde. Führerscheinbesitzer der Geburtenjahrgänge 1953 bis 1958 mussten das bis zum 19. Juli 2022 erledigen, alle, die zwischen 1959 und 1964 geboren wurden, mussten ihre Fahrerlaubnis bis zum 19. Januar 2023 umtauschen. In der dritten Gruppe sind jetzt die Jahrgänge zwischen 1965 und 1970 an der Reihe. Quelle: Webseite der Bundesregierung Wer sich noch nicht sicher ist, wann der Führerschein ausgetauscht werden muss, kann den Umtauschrechner des ADAC nutzen. Dieser errechnet, bis wann der eigene Fahrausweis umgetauscht werden muss.

Darüber hinausgehende Nachfragen beantwortet die Führerscheinstelle laut Ulrich Kunze unter Telefon 0381/3813399 oder per E-Mail an fuehrerscheinstelle@rostock.de.