Botanischer Garten Rostock Führung bietet Einblicke in das Innenleben von Bäumen Von Malte Fuchs | 14.10.2022, 08:50 Uhr

Was macht den Baum zum Baum? Wohl nicht zuletzt das Holz! Eine Führung am Sonntag liefert erstaunliche Einblicke in die Beschaffenheit und Eigenschaften der Giganten der Wälder.