Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) begrüßt Oliver Trelenberg (r.), der unter dem Motto „Oli radelt!“ für den Verein wünschdirwas in die Pedale tritt. Mechaniker Paul Lein (l.) vom Radhaus Rostock checkte das Rad des Radlers. Foto: Maria Pistor up-down up-down Eine von 71 Etappen Spendentour für schwerkranke Kinder: Radler Oliver Trelenberg macht Stopp in Rostock Von Maria Pistor | 23.07.2023, 12:52 Uhr

Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) bekam am Sonnabend Besuch von Oliver Trelenberg, der für seine eigene Aktion „Oli radelt!“ in die Pedale tritt, Spenden sammelt und so in diesem Jahr schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt.