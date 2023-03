Symbolfoto Foto: Imago/Andreas Hannig/Archiv up-down up-down Rostock Fußball: Zusatzbusse zum Hansa-Spiel am Sonntag Von Frank Liebetanz | 02.03.2023, 08:06 Uhr

Die Firma Rostocker Straßenbahn stellt am am Sonntag, 5. März, Zusatzbusse für die An- und Abreise zum Hansaspiel zur Verfügung.