Schlaglöcher in der Rostocker Kopernikusstraße: Auch die Radstreifen sind betroffen, zudem weichen Autofahrer beim Umkurven der Schlaglöcher oft auf den Radweg aus. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Straßenschäden Gefahr für Verkehrsteilnehmer: Rostock muss Schlaglöcher stopfen Von Anne Luttermann | 05.02.2023, 13:52 Uhr

In der Kopernikusstraße reiht sich Schlagloch an Schlagloch. Kein Einzelfall in Rostock und auch nicht ungewöhnlich im Winter, aber sehr zum Ärger der Verkehrsteilnehmer.