Im Rostocker Rathaus werden vielleicht die Stühle gerückt. Passanten äußern Hoffnung auf Veränderung. FOTO: Malte Fuchs up-down up-down Tritt Madsen ab? Rostocker erhoffen sich mehr Transparenz im Rathaus Von Malte Fuchs | 27.06.2022, 15:47 Uhr

Die Gerüchteküche brodelt: Verlässt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) Rostock? Noch am Montag soll es Gewissheit geben. Rostocker haben bereits klare Erwartungen an einen möglichen Nachfolger formuliert. Und ein Urlauber aus Kiel zählt auf, was er sich von seinem möglichen neuen Minister wünscht.