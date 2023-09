Drogenkonsum in MV Geldnot bei Suchtberatung in Rostock: Stadtpolitik will handeln Von Malte Fuchs | 23.09.2023, 05:00 Uhr Während etwa Speed, Ecstasy oder Kokain häufiger im Abwasser nachgewiesen wurden, seien Crystal Meth und Heroin nur in geringen Mengen registriert worden, sagen die Wissenschaftler. Symbolfoto: Matias Chiofalo/Europa Press/dpa up-down up-down

Jüngst registrierte eine Studie hohe Drogenrückstände im Abwasser der großen Städte Mecklenburg-Vorpommerns. In Rostock soll demnach vor allem der Kokainkonsum stark zugenommen haben. Die Stadt will sich nun für Drug-Checking-Angebote einsetzen. Zugleich steckt die Suchtberatung in einer Krise.