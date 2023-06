Filialleiter Rainer Scholz vom Mare Baltic ist sauer. Schon mehrmals ist sein Laden zum Opfer von Ganoven geworden, die bandenmäßig vorgehen. „Wir wünschen uns mehr Polizeipräsenz.“ Foto: Maria Pistor up-down up-down Wegen vermehrten Diebstählen Geschäftsleute fordern mehr Polizeipräsenz in Warnemünde Von Maria Pistor | 21.06.2023, 15:10 Uhr

In Warnemünde machen derzeit Aufnahmen von Überwachungskameras in Läden die Runde, auf denen Männer zu sehen sind, die Geschäfte bandenmäßig bestehlen. Was die Polizei dazu sagt.