Spatenstich für Insektenmehl-Produktionsanlage Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild Lebensmittelproduktion Geschäftsmodell Mehlwurm: Insektenmehl aus Roggentin Von dpa | 13.04.2023, 12:30 Uhr

Im Ganzen, fein zerkleinert oder als Öl: Ein Start-up- Unternehmen in Roggentin bietet Mehlkäferlarven in mehreren Varianten an. Die Produktion läuft. Auch Wirtschaftsminister Meyer probierte bei einem Besuch Insektenmehl-Kekse.