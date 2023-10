Da staunten die Beamten nicht schlecht. Als die Polizisten am Donnerstag, 12. Oktober, eine Wohnungsdurchsuchung im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen durchführen wollten, trafen sie dort einen per Haftbefehl gesuchten Mann an. Wie Martin Ahrens von der Polizeiinspektion Rostock am Freitag, 13. Oktober, mitteilte, öffnete statt dem Wohnungseigentümer der 27-Jährige die Tür. Bei „der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Mann aufgrund eines Haftbefehls wegen Drogenschmuggels zur Festnahme ausgeschrieben war“, so Ahrens.

Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten dann auch noch mehrere Mobiltelefone sichergestellt werden. Der 27-Jährige wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt und am Freitag in die Justizvollzugsanstalt Bützow gebracht.