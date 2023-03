Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Am kommenden Mittwoch GEW kündigt Warnstreik in Rostocker Kitas an Von Iris Leithold/dpa | 16.03.2023, 09:52 Uhr

Die Gewerkschaft GEW will damit in der laufenden Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst machen. 35 Einrichtungen in der Hansestadt könnten von dem Streik betroffen sein.