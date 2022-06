Der Frontmann der Band Die Prinzen liest am 19. Juni im Dock Inn in Warnemünde aus seinem Buch „Courage zeigen: Warum ein Leben mit Haltung gut tut“. FOTO: ©Wustmann Gewinnspiel zur Lesung im Dock Inn Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel zu Gast in Warnemünde Von Aline Farbacher | 15.06.2022, 00:00 Uhr

Der Sänger gibt Besuchern am 19. Juni Einblicke in sein Leben und Antworten auf die Frage, warum es so wichtig ist, Courage zu zeigen. Er wird nicht nur aus seinem 2017 erschienenen Buch lesen, sondern auch Songs zum Besten geben.