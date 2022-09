Hobby-Golfer Sebastian Wild (v.l.) sowie die Golfanlagen-Manager Andreas Wilmer und Andreas Riederer freuen sich schon auf die erste Texas Scramble-Europameisterschaft in Warnemünde. Foto: Caroline Bothe up-down up-down Texas Scramble-Turnier Golf-EM wird erstmals in Warnemünde ausgetragen Von Caroline Bothe | 12.09.2022, 17:26 Uhr

Am Wochenende findet erstmals auf der Warnemünder Golfanlage ein Turnier statt, das es so bisher im Land noch nicht gegeben hat. Was das Event rund um die Texas Scramble Europameisterschaft bereithält.