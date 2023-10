Der Staatsschutz MV ermittelt im Zusammenhang mit einem großflächigen Graffiti-Schriftzug mit Nahost-Bezug an einem Mehrfamilienhaus in Rostock. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, sprühten Unbekannte den Spruch „Free Gaza from Hamas“ (übersetzt: „Befreit Gaza von der Hamas“) mit Farbe an die Wand des Hauses, das nicht weit von der Jüdischen Gemeinde im Stadtteil Reutershagen steht. Polizisten hatten das etwa fünf Meter lange Graffiti am Montagabend entdeckt.

Schmiererei an Haus in gleicher Straße

Wenige Stunden vorher war der Polizei eine Schmiererei an einer Fensterscheibe des Gebäudes der Jüdischen Gemeinde in derselben Straße gemeldet worden. Der Staatsschutz prüfe noch, ob diese Schmiererei einen antisemitischen Hintergrund hat.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern werden jüdische Einrichtungen nach den Angriffen der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel Anfang Oktober stärker bewacht als sonst. In Stralsund ermittelt die Polizei außerdem, weil bereits zweimal erst kürzlich gehisste Israel-Flaggen von Masten heruntergeholt und gestohlen worden waren.