Rostock Graffiti-Sprayer nach missglücktem Fluchtversuch auf frischer Tat ertappt Von Caroline Bothe | 15.07.2022, 15:37 Uhr

In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock hatten Jugendliche Graffiti gesprüht, sodass die Polizei eingeschaltet wurde. Beim Fluchtversuch liefen die Jugendlichen den Beamten geradezu in die Arme.