Schau noch einmal verlängert Grandioses Finale der großen Udo Lindenberg-Ausstellung in Rostock Von Jens Griesbach | 18.10.2023, 14:06 Uhr Mit mehr als 50.000 Besuchern ist die Udo-Lindenberg-Schau die erfolgreichste Ausstellung in der Rostocker Kunsthalle überhaupt.

Nach mehreren Verlängerungen steuert die überaus erfolgreiche Udo Lindenberg-Ausstellung in der Kunsthalle Rostock auf ihr Ende zu. Kunsthallen-Leiter Uwe Neumann will es nochmal krachen lassen – und verrät: Udo war in Rostock.