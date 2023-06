Verkünden das baldige Ende der Sanierungsarbeiten am Fünfgiebelhaus in der Rostocker Fußgängerzone: Wiro-Sprecher Carsten Klehn und Susan Müller-Brause, Leiterin Projektmanagement bei der Wohnungsgesellschaft Wiro. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Fünfgiebelhaus in Rostock Großbaustelle mitten auf der Kröpi schon bald Geschichte Von Jens Griesbach | 16.06.2023, 05:00 Uhr

Die Bauarbeiten am Fünfgiebelhaus in der Fußgängerzone in der Rostocker Innenstadt dauern bereits seit zwei Jahren an. Mittlerweile sind sie weit vorangeschritten. Jetzt gibt es erste Einblicke ins Innere des zukünftigen Restaurants.