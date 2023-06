Alkoholtest bei Polizeikontrolle Symbolfoto: Uli Deck/dpa/Archiv up-down up-down Große Kontrolle in Rostock Unter Drogen- oder Alkoholeinfluss: Polizei fischt mehrere Autofahrer aus dem Verkehr Von Antje Kindler | 08.06.2023, 18:27 Uhr

Am Donnerstag fand eine große Verkehrskontrolle am Barnstorfer Ring in Rostock statt. Im Fokus standen dabei Alkohol-, Drogen- und Medikamentendelikte. Insgesamt wurden mehr als 260 Fahrzeuge kontrolliert und diverse Verstöße festgestellt.