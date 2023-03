So soll es einmal aussehen. Das zwölfgeschossige Wohnhaus ist Teil des Brecht-Parks, mit dem die WG Schiffahrt-Hafen eine Konzeptausschreibung der Stadt Rostock gewann. Grafik: INROS Lackner up-down up-down Erstes neues Hochhaus seit Jahrzehnten Grundstein für Brecht-Hochhaus in Rostock-Evershagen gelegt Von Malte Fuchs | 03.03.2023, 15:09 Uhr

Von nun an wächst an der Bertolt-Brecht-Straße im Stadtteil Evershagen ein neues Wohnhochhaus in die Höhe. Das erste seit der Wende. Wie viele Wohnungen entstehen und welche Bäckereikette eine Filiale im Erdgeschoss eröffnen wird.