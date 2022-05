Gunter Seidel feiert am 31. Mai seinen 80. Geburtstag FOTO: Ute Seidel Ehrentag in Hohe Düne Ex-Ortsbeiratsmitglied Gunter Seidel feiert seinen 80. Geburtstag Von Maria Pistor | 30.05.2022, 15:53 Uhr

Wenn es am Dienstag, 31. Mai, etwas häufiger an der Haustür von Gunter Seidel aus Hohe Düne klingelt, dann hat das einen guten Grund. Das langjährige Mitglied des Ortsbeirates Markgrafenheide wird an diesem Tag 80 Jahre.