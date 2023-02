Erst wird gefeiert – und dann ist am Aschermittwoch wieder alles vorbei. Symbolfoto: dpa/Christoph Reichwein up-down up-down Guten Morgen, Rostock Am Aschermittwoch ist wieder alles vorbei... Eine Kolumne von Jens Griesbach | 20.02.2023, 05:00 Uhr

Am Rosenmontag sollten die Narren im Norden noch einmal so richtig abfeiern, rät NNN-Redakteur Jens Griesbach. Denn bereits am nächsten Mittwoch ist endgültig Schluss mit Karneval.