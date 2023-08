Guten Morgen, Rostock Zugewuchert und trotzdem fahrbereit: ein außergewöhnliches Fahrrad Eine Kolumne von Malte Fuchs | 28.08.2023, 05:00 Uhr Nun, so verrostet war das Fahrrad nicht. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down

So ausgetüftelt manch technische Raffinesse auch sein mag, so eingeschnappt reagiert moderne Gerätschaft allzu oft auf außergewöhnliche Belastungen. Nicht so jedoch das Fahrrad von NNN-Redakteur Malte Fuchs.