Der innere Schweinehund ist aktuell mindestens so groß wie eine Dogge. FOTO: dpa/Daniel Karmann Guten Morgen, Rostock Der innere Schweinehund ist so groß wie eine deutsche Dogge Von Andre Gericke | 30.03.2022, 07:00 Uhr

Eigentlich wollte NNN-Sportredakteur André Gericke das gute Wetter nutzen, um an den überflüssigen Pfunden zu arbeiten. Doch so richtig kommt er nicht in die Gänge.