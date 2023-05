Platsch und drin: Der erste Sprung ins kalte Wasser ist immer der schwerste. Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Guten Morgen, Rostock Wie halten Sie es mit dem Anbaden? Eine Kolumne von Malte Fuchs | 31.05.2023, 05:00 Uhr

Am 1. Juni ist meteorologischer Sommerbeginn. Zeit also, Strandausrüstung und Badesachen aus dem Keller zu kramen. Doch NNN-Redakteur Malte Fuchs stellte fest: So einig im Beginn der Badesaison sind sich die Rostocker nicht.