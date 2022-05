Dem Hochhaus Am Vögenteich 14 könnte eine Überarbeitung der Fassade guttun. FOTO: Nicolas Bahr Guten Morgen, Rostock Schöne Aussicht trotz grässlichen Anblicks Eine Kolumne von Nicolas Bahr | 14.05.2022, 05:00 Uhr

Viele Rostocker dürften sich mittlerweile an den fragwürdigen Anblick des Hochhauses in der Straße Am Vögenteich gewöhnt haben. Doch die Aussicht von der obersten Etage ist unbezahlbar, meint NNN-Reporter Nicolas Bahr.