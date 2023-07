Übersicht der in der Wohnung des Drogendealers beschlagnahmten Asservate Foto: Polizeipräsidium Rostock up-down up-down Wegen Handel mit Marihuana und MDMA Haftbefehl gegen 20-jährigen Drogendealer aus Rostock erlassen Von Aline Farbacher | 10.07.2023, 14:57 Uhr

Laut anonymer Hinweise soll der Tatverdächtige auch an Minderjährige und Schüler Betäubungsmittel verkauft haben. Was die Polizei in seiner Wohnung fand.