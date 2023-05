Mitarbeiter bei Kühne streiken. Foto: Jörg Dahms up-down up-down Mitarbeiter wollen mehr Geld Warnstreik bei Kühne-Werk in Hagenow Von Mayk Pohle | 25.05.2023, 11:20 Uhr

Beschäftigte des Kühne-Werks in Hagenow sind am Donnerstag überraschend in den Warnstreik getreten. Weitere Aktionen sind möglich.