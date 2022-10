Im neuen Kinderladen Juno und Fips bieten Inhaberin Vanessa Stock (l.) und Mitarbeiterin Marié Gütschow auch Verkleidungen für Kinder an. Foto: Aline Farbacher up-down up-down Neuer Kinderladen in Rostock Juno und Fips in der KTV lädt zur Halloweenparty Von Aline Farbacher | 26.10.2022, 12:50 Uhr

Kleine Besucher können am 29. Oktober in der Rostocker Waldemarstraße nicht nur Teelichter basteln, sondern sich auch schminken lassen. Was der neue Laden in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt noch zu bieten hat.