Wegen Bauarbeiten Haltestelle Am Rosengarten in Rostock entfällt vorübergehend Von Aline Farbacher | 03.09.2023, 13:15 Uhr Auf der Südseite des Gartens wurden bereits Rosen gepflanzt. Im September oder Oktober soll die Sanierung des Rosengartens in Rostock abgeschlossen sein. Foto: Jens Griesbach up-down up-down

Ab Montag, 4. September, fahren die Busse der Linie 24 die Haltestelle Am Rosengarten nicht an. Was der Grund ist und wie lange die Einschränkungen bestehen bleiben.